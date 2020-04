Coronavirus, Bonetti alle famiglie: «Piano da 30 milioni per riaprire i campi estivi in sicurezza»

Piano da 30milioni di euro per i centri estivi in piena sicurezza. E' la sfida lanciata dalla ministra

«Con la ripresa delle attività lavorative dei genitori e la chiusura delle scuole metterò in campo 30 milioni attraverso bandi a sostegno di centri estivi e associazioni che dovranno essere progettati in sicurezza, insegnando modalità di gioco diverse, magari, se necessario, indossando dispositivi di sicurezza - ha annunciato - Ciò richiederà più presenza di personale per poter lavorare in piccoli gruppi. Inoltre solleverò il più possibile le famiglie dal dover pagare quote. I bandi partiranno per la metà di maggio».

per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti , che punta a mnettere in campo risorse mirate a sostegno delle famiglie che con la graduale ripresa delle attività lavorative potranno lasciare i figli in centri estivi sicuri. La ministra aveva anche annunciato la possibilità per le famiglie di riportare i figli al parco dal 4 maggio, almeno secondo le indicazioni sanitarie.