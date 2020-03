Coronavirus, ora d'aria per i bambini? Il governo apre «ma gradualmente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora d'aria per i bambini, il governo apre a una ripresa sia pur graduale delle attività all'aperto. «Certamente il rispetto delle regole per garantire la salute di tutti è prioritario ma noi stiamo chiedendo ai più piccoli un sacrificio enorme: non possono giocare con i loro coetanei, non possono fare attività sportiva, non possono andare a scuola», spiega la ministra per la Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti rispondendo ad una domanda sull'ora d'aria dei bambini posta durante una intervista a SkyTg24.«C'è però una salute integrale della persona - dice la ministra anticipando la linea del governo - anche psico-motoria per queste generazioni e siccome non sarà domani che potranno tornare a giocare in modo normale, dobbiamo permettere loro, in modo graduale sicuro, tutelato, per la loro salute e la salute della collettività di uscire, di poter iniziare a fare un'attività psicomotoria ovviamente non in gruppo ma da soli che abbia nel pieno rispetto delle regole del contenimento e del contrasto al virus, la possibilità gradualmente di essere fatta».