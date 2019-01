Claudio Santamaria saluta la Raggi ed emigra a Milano: «Mi hanno strumentalizzato» Video

Era stato molto criticato, ma anche apprezzato, l'attore Claudio Santamaria, ovvero Jeeg Robot, quando fece il suo endorsement per Virginia Raggi e i 5 stelle. Ora si è pentito: "Non salirei più sul palco per la Raggi. Sono stato strumentalizzato. E poi visto l' andazzo generale non lo rifarei». E ancora: "Non mi piace quando mi etichettano come grillino. Io ho creduto in un sogno, ho sperato in un progetto. In generale mi sono pentito di essermi esposto politicamente". E il suo pentimento lo ha tradotto anche così Santamaria: ha lasciato Roma ed è andato a vivere a Milano.



