Bonus cultura 18app, l'appello di Nuovo Imaie contro lo stop: «Ha avvicinato i giovani alla musica»

Bonus cultura 18App, l'appello della filiera della musica. Le principali rappresentanze di autori, artisti ed interpreti, editori e case discografiche hanno lanciato un appello a Governo e Parlamento per scongiurare la soppressione del Bonus Cultura 18App. «Si tratta di una misura che ha incentivato i consumi musicali negli ultimi anni portando molti giovanissimi ad avvicinarsi alla musica in tutte le sue diverse forme alimentando un circuito virtuoso che ha sostenuto la produzione e la creatività italiana. La musica è il secondo settore dopo l’editoria libraria ad aver riscontrato un grande successo nei consumi dei neo-diciottenni», si legge nell'iniziativa di Nuovo Imaie.

Bonus 18 anni, FdI smentisce l'abolizione: «Vogliamo solo cambiarlo». Sangiuliano: «Serve soglia Isee»

«Tutto il settore musicale è ampiamente disponibile ad affrontare con il Governo revisioni e migliorie del Bonus Cultura ma ritiene che questo non debba significare la sospensione del provvedimento per l’anno 2023. Il Bonus Cultura, reso peraltro strutturale grazie anche al voto bipartisan, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prenderà il via a fine gennaio. Molti giovanissimi sono in attesa della nuova edizione che negli anni ha raccolto il consenso di tante classi di diciottenni».

ACMF - Associazione Compositori Musiche per Film

AFI - Associazione Fonografici Italiani

ANEM - Associazione Nazionale Editori Musicali

FEM - Federazione Editori Musicali

FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana

NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori

PMI – Produttori Musicali Indipendenti