Battisti, anche Bonafede indossa la divisa. E scoppia l'ironia del web

Ultimo aggiornamento: 12:33

Non solo Matteo Salvini. Anche il ministro della Giustizia Alfonsoposa con un giaccone della Polizia Penintenziaria. Che su Facebook, ieri ha rilanciato la foto (scattata in precedenza con questo commento: "Che eleganza il nostro ministro" ) ma ora di attualità dopo il look indossato da Salvini a Ciampino in occasione dell'arrivo di Cesare Battisti.Sul web si è scatenata subito l'ironia verso il Guardasigilli. E anche l'opposizione va all'attacco. «Quando finalmente anche a te hanno comprato un costume come quello del cuginetto», scrive @manginobrioches. «Il carnevale quando arriva arriva», punge l'europarlamentare del Pd Pino Picerno. Continua poi Monica Cirinnà, senatrice dem: «Sicuramente preoccupato per i sondaggi che danno #M5S in forte calo, anche #Bonafede copia le carnevalate di #Salvini . Ma il ministro della Giustizia dovrebbe saper che sono punite dall’art. 498 del codice penale. Basta, le divise vanno rispettate, non strumentalizzate!».