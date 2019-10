Centrodestra a Roma, Fi protesta per la "resa" a Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’indomani della manifestazione targata Salvini a Roma e che ha incoronato Salvini come vero leader dei Centrodestra, anzi della Destracentro, Forza Italia è in preda allo sconcerto. E poi divisa che mai. Non è piaciuto a molti, alla Carfagna e dintorni, quella che chiamano la “debolezza” di Berlusconi, la sua “resa” a Salvini, la “rinuncia al liberalismo in nome del forzaleghismo”.Corrono parole così sulle linea telefoniche degli azzurri non salvinizzati. Si parla così nelle chat di parlamentari, dirigenti, militanti: “Lo dico con sincerità: provo sconforto nel vedere Forza Italia in piazza subalterna alla Lega, un grande partito dalla tradizione liberale e europeista non ha nulla a che spartire con il partito giustizialista che ha votato il reddito di cittadinanza e teorizzato l’italexit”. Umori forti, sconcerto grande. Forza Italia sembra destinata, come dicono i più pessimisti o i più realisti, a spaccarsi in due anche se non subito: una parte andrà da Salvini e una parte da Renzi. Per ora Silvio è con il primo ma il Cavaliere, come si sa, è sempre stato concavo e convesso.