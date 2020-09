Berlusconi compie oggi 84 anni, festa in quarantena. Da Tajani alla Gelmini: «Auguri presidente»

Silvio Berlusconi compie oggi 84 anni. E li “festeggia" in quarantena. L'ex premier infatti è alle prese da quasi un mese con il Covid che ora lo costringe all'isolamento in quarantena nella sua villa brianzola, dove la stessa sorte è toccata alla compagna, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche lei contagiata nelle scorse settimane. Vista la situazione, non sono previsti particolari festeggiamenti, e gli auguri di famigliari e amici stanno arrivandfo tramite telefonate, videocollegamenti e social.

«Io ho scommesso non solo sull'Imprenditore, non solo sul Politico, ma ho scommesso nella mia vita anche sull'Uomo Berlusconi. Non c'è un grande imprenditore, non c'è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande Uomo. Buon compleanno Silvio!». Lo dichiara Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

«Buon compleanno, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, al Presidente Silvio Berlusconi. Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. Auguri di cuore da tutta la comunità azzurra». Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



«Buon compleanno di cuore a Silvio Berlusconi, con l'augurio che riesca a vincere al più presto la sua battaglia contro il Covid per tornare a lavorare per il bene del Paese». Lo scrive sui suoi canali social Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

