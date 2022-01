Berlusconi, Quirinale: «Difficile Draghi al Colle, Fi uscirebbe dalla maggioranza»

Mario Draghi ha fatto sapere che non parlerà di Quirinale nella prossima, imminente, conferenza stampa sulle ultime misure anti Covid. Ma il Quirinale è in cima ai pensieri di tutti i partiti, nessuno escluso. A una manciata di minuti dall'inizio della conferenza stampa ecco che arrivano, dirompenti, le dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che in queste ore sta chiamando i parlamentari per annunciare che domani, come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul Quirinale. Lo apprende l'ANSA.

Lo spetto delle elezioni anticipate

Nelle conversazioni sembra pessimista - viene riferito - circa la possibilità che Mario Draghi possa essere eletto presidente della Repubblica: «Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in elezioni anticipate». A tutti il leader azzurro ribadisce che «FI non si sente vincolata a sostenere alcun governo senza Draghi a Palazzo Chigi, e, nel caso, uscirebbe dalla maggioranza».