Berlusconi, non sapremo mai se furono violati i diritti umani

Non sapremo mai se l'applicazione della legge Severino nei confronti di, decaduto da senatore nel 2013, sia stato un caso di violazione dei diritti umani. Il Cavaliere, dichiarato anche incandidabile, non aveva potuto correre neppure alle elezioni successive, incluse quelle dello scorso marzo. La corte diha archiviato il ricorso senza sentenza, come aveva richiesto lo stesso ex premier lo scorso luglio, dal momento che intanto aveva ottenuto la riabilitazione. La breve decisione della Grande Chambre chiude quindi il caso precisando che "Non ci sono le condizioni per continuare il procedimento" e che non c'è "Nessuna cicostanza che riguardi i diritti umani".