Sabato 7 Gennaio 2023, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 15:51

«Il Pd è un partito maschilista». Come non bastasse la tormenta che precede il Congresso, tra rinvii delle primarie e stilettate incrociate tra correnti, sul Nazareno piomba un j'accuse di inizio anno. A pronunciarlo è Alessia Morani, ex deputata dem, sottosegretaria al Mise nel governo Conte-bis, nota per dire quello che pensa senza usare troppo i guanti.

LO SCATTO

Galeotto fu un selfie. È la serata di Capodanno, il 31 dicembre, e l'esponente dem si scatta una foto condividendola con i suoi follower. Anzi, a scattarla, riferirà poi, è il stato il suo compagno. La ritrae a poche ore dalla mezzanotte, elegante, il volto sorridente e il trucco in bella vista. Accanto, una didascalia. «Cenando...pensando...progettando il nuovo anno». Apriti cielo. Può una (ex) onorevole e un volto noto della politica italiana concedersi un autoscatto all'insegna della femminilità e della spensieratezza? No, sentenziano gli odiatori del web, che hanno invaso la sezione dei commenti del post per rifilare alla Morani accuse e reprimende per il gesto "inopportuno".

LE ACCUSE

Ce n'è per tutti. Cattiverie, battutine di anonimi haters. Ma anche, e qui scoppia il caso, da parte di colleghi di partito. Come Michele Testoni, che su Facebook si presenta come vicepresidente del Comitato a Madrid del Pd e del Psoe, il partito socialista europeo. «Una deputata del mio partito dovrebbe evitare questo reiterato tipo di fotografie, decisamente inappropriate», è il commento dell'esponente dem, di professione insegnante, riportato dalla Morani.

LO SFOGO

Che non ci sta. E in un'intervista al Corriere si lascia andare a uno sfogo. «Si mettono sempre in conto gli odiatori. Ma ci sono stati attacchi del mio partito, non me li aspettavo. Era una foto sobria, composta, per niente ammiccante o volgare. Non capisco. Una foto che il mio compagno mi ha scattato per il mio compleanno, il 3 gennaio», racconta. «Ero seduta e di profilo, completamente vestita. Ma anche fosse stata in costume che male ci sarebbe stato? Si rafforza la convinzione che il mio è un partito profondamente maschilista».

L'odioso incidente diventa occasione per una riflessione più ampia. Con vista su Palazzo Chigi. E su quella destra, oggi targata FdI, che al timone del governo italiano, per la prima volta nella storia repubblicana, è riuscita a portare una donna, Giorgia Meloni. «Il problema – prosegue ancora Morani – è che vogliono che si mortifichi la femminilità. Il fuoco amico non lo immaginavo. A destra sono più avanti di noi, ci danno lezioni»