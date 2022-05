La Russia battuta sul fronte del grano; l'Europa pensa già alla ricostruzione: 25 maggio di Italo Carmignani

Ucraina, la #crisi del #grano supera quella del #gas @cristianamangani; Il piano italiano per sbloccare i #porti #ucraini @francescomalfetano; l'#Europa e la #ricostruzione passa per la confisca dei beni #russi @grabielerosana; il cardinale Matteo#Zuppi è il nuovo presidente della Cei, grazie a una larga maggioranza @francescagiansoldati; oggi può essere una giornata storica per la #Roma @alessandrocatapano