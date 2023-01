26 gennaio: Stop sciopero benzinai; Mamma choc in Tribunale; A scuola solo voti alti; di Italo Carmignani

#Pnrr i #Comuni indietro @lucacifoni; a #scuola solo #voti alti per #legge @lorenaloiacono; Meloni in #Libia per contratti petroliferi @cristianamangani; guerra in Ucraina, gli #armamenti @mauroevangelisti; #Ucraina perché la #pace non c'è @marcoventura; #Pamelamastropietro #uccisa, #mammachoc in aula @eglepriolo; #Gassmann a #Sanremo tra i big @mattiamarzi #moltodonna #tendenzemoda @alessandracamilletti