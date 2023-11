25 novembre Giornata contro la violenza, in piazza la polemica ; Gaza, ostaggi liberi ; Medico abusava di pazienti : di Italo Carmignani

Sabato 25 Novembre 2023, 05:34







#Gaza #Hamas ostaggi liberi #Biden : allarghiamo la #tregua ; #Donne e #violenza perché portare il medioriente in piazza @MarioAjello ; #Perugia come curare gli uomini affetti da sindrome della rabbia @EglePriolo ; #Medico abusava delle #pazienti @ClaudiaGuasco ; #Autismo come si cura con i #robot #Mindthegap #Agnieszka Wykowska @FrancaGiansoldati