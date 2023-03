20 marzo: Gas da Piombino per tagliare le bollette; Xi Jinping a Mosca, la reazione americana: di Italo Carmignani

Lunedì 20 Marzo 2023, 04:30







#Piombino arriva il gas via #mare per tagliare le bollette @mauroevangelisti; #Utero in #affitto , nuovo disegno di legge @claudiaguasco; #Putin a #Mariupol : è la prima volta @cristianamangani ; Svuotare le #carceri assumendo i detenuti, arrivano gli #sgravi @andreabulleri