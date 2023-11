16 novembre Vertice Cina-America, teso ma decisivo ; Gaza, la soluzione Onu ; Sciopero, tre giorni dei medici : di Italo Carmignani

Giovedì 16 Novembre 2023, 04:57







#Gaza l ' #Onu chiede corridoi umanitari , #Usa e #Russia si astengono ; Incontro #Presidenti #Xi e #Biden ; lo snodo #Taiwan @angelopaura ; #Sciopero #quattro ore #medici fermi tre giorni @francescobechis ; #Milano #arrestata per avere sfregiato la rivale in #amore @ClaudiaGuasco ; #Cinepanettoni #Vanzina 40 anni @GloriaSatta ; #Moltofuturo stazione #meteo fatta in casa @AlessandraCamilletti