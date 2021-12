«Gettale l'acido sul volto e spezzale la schiena» - Ingaggia un sicario sul dark web per punire l'ex

E' febbraio quando un uomo di 37 anni, manager di una grande azienda, decide di organizzare un piano folle e criminale: punire l'ex ragazza di dieci anni più giovane trovando sul dark web un sicario. Per settimane il professionista ha chattato con l'aggressore spiegando cosa avrebbe dovuto fare e come. La sua ex compagna non doveva morire ma doveva essere sfregiata con l'acido e le doveva essere spezzata la colonna vertebrale simulando una rapina. Il piano viene intercettato dalla polizia tedesca e demandato alla polizia postale che si mette sulle tracce del 37enne, che verrà poi arrestato, mentre la vittima, di dieci anni più giovane, sarà messa in salvo. A raccontare questa terribile storia è oggi Ivano Gabrielli, primo dirigente della polizia di Stato e direttore della terza divisione del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni.