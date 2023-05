Wax, chi è il finalista di Amici (figlio d'arte): la mamma è un'artista molto affermata

Giovedì 11 Maggio 2023, 12:02

Wax, nome d'arte di Matteo Lucido, è uno dei finalisti di Amici 2023 e ha attirato l'attenzione fin dal primo giorno per la sua personalità forte. Tuttavia, il cantante ha parlato poco della sua vita privata e della sua famiglia sinora, ma ha accennato alla madre Maura, che è una una pittrice affermata, e al padre Enrico. La madre di Wax ha studiato economia ma ha scelto di dedicarsi all'arte ed è diventata una pittrice di successo. Nonostante Wax abbia mantenuto una certa riservatezza sulla sua famiglia durante il programma, ha svelato il nome della madre durante una canzone dedicata ai genitori, che ha eseguito dopo averli incontrati di nuovo in studio, dopo otto mesi di lontananza. Durante l'incontro, i genitori di Wax hanno incoraggiato il figlio a perseguire i suoi sogni e gli hanno detto di non dimenticare che sono proprio loro la "cassaforte della sua libertà". Foto: Ufficio stampa Amici, Red Communication Music: Korben

