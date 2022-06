Ucraina, Ben Stiller in visita a Leopoli

Domenica 19 Giugno 2022, 12:16

(LaPresse) L'attore statunitense Ben Stiller è andato in visita in Ucraina, tra cui a Leopoli. Lo hanno riferito i media locali, pubblicando un video in cui lo si vede nelle strade della città. L'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) ha pubblicato sui social fotografie che ritraggono Stiller, ambasciatore di buona volontà dell'agenzia, mentre ieri ha incontrato il personale Unhcr e altre persone in Polonia. L'attore ha scritto su Twitter: "Sono andato in Polonia, in vista della Giornata mondiale dei rifugiati, per incontrare le persone colpite dalla guerra in Ucraina", "ho incontrato famiglie fuggite dal conflitto, che hanno lasciato indietro le proprie persone care, senza sapere se potranno tornare a casa".

