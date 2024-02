Trump contro Harry: «Se torno presidente non lo proteggerò, ha tradito la Regina». Poi la frecciata a Biden

Donald Trump contro Harry. Tra i vari punti del suo "programma" se dovesse tornare a essere presidente, il tycoon ha avvisato che il principe Harry resterebbe "da solo", reputando «imperdonabile» il tradimento del figlio di Re Carlo alla Regina Elisabetta.

Trump e le frecciate a Harry e Biden

Lo ha detto alla Conservative Political Action Conference di Oxon Hill, lanciando anche una frecciata all'amministrazione Biden, giudicata «troppo gentile» con i Sussex, che si sono trasferiti in California nel 2020. «Io non lo proteggerei: ha tradito la regina ed è imperdonabile. Se fosse per me resterebbe da solo», ha spiegato al The Express.

Trump si riferisce, tra l'altro, alle polemiche sul visto di immigrazione di Harry, che nella sua autobiografia "Spare" ha ammesso di aver consumato droghe, il che lo renderebbe, secondo la The Heritage Foundation, inammissibile secondo la legge statunitense. Il dipartimento della Homeland Security la scorsa settimana ha però argomentato che le parole di un libro non sono una prova o una testimonianza fatta sotto giuramento.