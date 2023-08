Totti-Blasi, Flavia Vento torna a parlare del divorzio: «Francesco? Non mi piace più ma gli auguro felicità con Noemi Bocchi»

Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:37

Flavia Vento torna nuovamente a dire la sua su una questione che da ormai diversi mesi tiene banco nel mondo del gossip italiano: la complicata separazione e poi il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Negli anni scorsi, la showgirl è infatti stata oggetto di continue chiacchiere riguardo a un presunto coinvolgimento sentimentale con l'allora capitano della Roma. Per questo motivo, in questo particolare momento, la Vento non ha esitato due volte a esprimere con determinazione la sua opinione su questo delicato argomento. E, anzi, si è spinta a dire davvero la sua.

