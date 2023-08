Toto Cutugno, Pupo sconvolto dalla morte: commozione e dolore prendono il sopravvento

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:58

Il 22 agosto scorso, abbiamo salutato Toto Cutugno, un"italiano vero" estremamente amato sia in patria che all'estero per la sua immensa produzione musicale. La sua scomparsa è stata accolta con sgomento da tantissimi italiani e l’amore per il cantautore di origine siciliana è sgorgato fortissimo in rete e sui social. Ma Toto era amatissimo anche dai suoi colleghi: Pupo, suo caro amico, è stato invitato a La Vita in Diretta Estate per rendergli omaggio e parlare di ricordi. Tuttavia, davanti alle telecamere del programma di Rai Uno, nemmeno lui è riuscito a trattenere l'emozione tanto da mostrarsi chiaramente sconvolto dalla scomparsa dell’amico. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

