Tony Colombo, la risposta sui social di Borrelli: «Mi aveva definito così»

Martedì 17 Ottobre 2023, 14:01

"Tony Colombo ospite di "Non è l’arena" di Giletti mi attacca il definendomi personaggio colorito per la mia raccolta di cicche delle sigarette dalle spiagge e la battaglia contro i parcheggiatori abusivi definiti "poveri padri di famiglia". Questo il post pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, deputato e giornalista, dopo il blitz anti camorra. «Ora si prosegua nelle indagini e si scavi fino in fondo. Ci aspettiamo, ovviamente se saranno confermate le accuse, condanne durissime»: così il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli commenta il blitz contro il clan Di Lauro. «Sono anni che denunciamo le attività illecite del neomelodico Tony Colombo e di sua moglie ed il loro legame, stretto e storico, con i clan. Per quelle denunce ci siamo beccati attacchi mediatici, insulti, minacce, risate in faccia. La cosa incredibile è che mentre noi denunciavamo le vicende criminali di questi soggetti nello stresso tempo c'era chi ne esaltava le gesta facendo dirette nazionali tv del loro matrimonio fuori dalle regole e li difendeva pubblicamente quando io spiegavo i loro intrecci con esponenti della camorra», ricorda Borrelli.