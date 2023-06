TheBorderline, Luca Bizzarri sull'incidente dove è morto una bambino a Roma: «Non ho difeso nessuno»

Venerdì 16 Giugno 2023, 08:19

La presa di posizione di Luca Bizzarri sui social riguardo ai tragici eventi accaduti a Casal Palocco, a Roma, ha suscitato un vivace dibattito. Il gruppo di youtuber conosciuto come The Borderline è stato coinvolto in un incidente che ha causato la morte di un bambino di 5 anni. Ciò che l'ex conduttore di programmi televisivi come Le Iene e Quelli che il Calcio sta mettendo in evidenza attraverso i social è che qualcuno sta strumentalizzando questa vicenda per fini e scopi diversi. Tuttavia, la polemica sembra essere sempre in agguato e non pare proprio volersi placare. Cosa ha effettivamente affermato Luca Bizzarri sui social? E perché mai sta sollevando un polverone così grosso? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Cosa è successo ai ragazzi The Borderline subito dopo l'incidente: 'hanno paura di...'. Il racconto degli amici degli youtuber