Taylor Russell, la nuova fidanzata di Harry Styles

Harry Styles, l'ex membro degli One Direction e ora celebre solista, sembra essere sentimentalmente legato all'attrice canadese Taylor Russell, nota per il suo ruolo nel film del 2022 "Bones and All". Le foto "rubate" e pubblicate sui social li ritraggono felici mentre passeggiano a Londra. Si sono incontrati in diverse città nel corso dell'estate, confermando così i rumors sulla loro relazione. Taylor Russell è stata anche protagonista di "Lost In Space" su Netflix e ha recentemente lavorato nel film drammatico "Mother Couch". Attualmente vive a Londra, città natale di Harry Styles. Harry Styles e Olivia Wilde, il video della loro storia d’amore