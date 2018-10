LEGGI ANCHE

Come fare un selfie perfetto? Paris Hilton lo insegna a Barbara d’Urso. Nel salotto di Domenica Live è l’ereditiera a dare una lezione su come fare una foto perfetta per i social network. Prima regola: la posa. E’ la più importante. Paris si mette di lato e piega leggermente la schiena proprio accanto a Barbara. Seconda: la smorfia del viso. E’ necessario fare un sorriso ammiccante. Terza regola: la posizione dello smartphone. Bisogna, infatti, riprendere dall’alto al basso.Poi, qualche consiglio estetico: “Sono molto orgogliosa di non aver mai fatto chirurgia plastica o interventi con botox. E’ importante prendersi cura della propria pelle - dice - Io ho preparato una linea di prodotti incredibili con ingredienti naturali, non testati sugli animali e che fanno risplendere la pelle”.E sul palco di Domenica Live anche un siparietto tra lei e Cristiano Malgioglio, che si sono messi a ballare con tanto di tacchi a spillo. La bionda ereditiera, giusto qualche mese fa, aveva condiviso su Instagram un video dello stesso Malgioglio mentre ballava sulle note della canzone Do ya think I’m sexy.