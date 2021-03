Sabine Schmitz è morta: la pilota tedesca aveva 51 anni, era la «regina del Nurburgring»

La pilota tedesca Sabine Schmitz è morta: aveva 51 anni. Conosciuta come la pista "Queen of the Nurburgring", Schmitz è diventata famosa anche per il suo ruolo in Top Gear della BBC, dove è apparsa per la prima volta nel 2004. Dopo l'uscita di Jeremy Clarkson come presentatrice principale nel 2015, è diventata un membro ricorrente regolare del team rinnovato. Il Nurburgring ha confermato su Twitter: «Il Nurburgring ha perso il suo pilota femminile più famoso».

APPROFONDIMENTI SITO-MOTORI Morta Sabine Schmitz, chi era la pilota tedesca: lottava contro il... LO SFOGO Shannen Doherty e il tumore: «Registrerò dei video per... IL LUTTO Morta Kelly Preston, moglie di John Travolta: aveva 57 anni, lottava... MIND THE GAP Sabrina Paravicini operata per combattere il cancro: «Mio... IL DOLORE Miguel Bosé, la nipote Bimba morta di cancro al seno

Top Gear host Sabine Schmitz dies aged 51 https://t.co/XNalGz91SL — The Independent (@Independent) March 17, 2021

«Sabine Schmitz è morta troppo presto dopo una lunga malattia. Ci mancherà lei e la sua natura allegra. Riposa in pace Sabine!», si legge ancora. Schmitz ha rivelato l'anno scorso di aver combattuto contro il cancro dal 2017. «Molti di voi probabilmente si sono chiesti perché fossi nella lista dei partecipanti alla nostra Porsche nella NSL e poi non ho guidato», aveva detto in un post sui social.

John Travolta ricorda la moglie Kelly: «Buon compleanno, tesoro»

Regno Unito, «C'è il Covid, niente chemio per 3 mesi»: così hanno condannato a morte Kelly

Morta Kelly Preston, moglie di John Travolta: aveva 57 anni, lottava contro un tumore

Ultimo aggiornamento: 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA