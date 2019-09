Sabrina Paravicini operata per combattere il cancro: «Mio figlio mi ha detto "mamma spero che resterai viva"»

«Ciao mamma, spero che resterai viva». Sono state queste le parole con cui il figlio ha salutato la mamma Sabrina Paravicini prima dell'intervento. L'attrice di Un medico in famiglia, da tempo combatte contro un tumore e ha scelto di condividere la sua battaglia sui social per dare forza e coraggio a chi vive il suo stesso calvario.

Sabrina è stata sottoposta a un delicato intervento. Nel post che ha pubblicato su Instagram non specifica che tipo di intervento sia stato, l'attrice ha parlato del suo cancro al seno, della chemioterapia e delle sofferenze che la malattia sta causando a lei e ai suoi cari. Più di tutti il suo pensiero va all'amato Nino, il suo bambino, preoccupato per la salute della mamma. «Mi hai salutato così davanti all’ingresso dell’ospedale. E io ti ho sorriso dicendoti che sarei rimasta viva. Ti ho detto: “non eravamo d’accordo che sarei morta a 105 anni?” “Lo so mamma ma io ho paura”

La verità è che avevo paura anche io, ho nascosto un foglio in casa con scritte delle cose. Indicazioni per Nino se fosse successo qualcosa», spiega l'attrice.



L'intervento l'ha provata, Sabrina racconta come si è sentita dopo l'operazione: lo stordimento, il sonno turbato, le angosce, ma ringrazia tutti coloro che si sono presi cura di lei. «Non ho bevuto acqua e mangiato nulla fino a questa mattina alle 8. È stato bello mangiare qualche biscotto e sorseggiare del the. È andato tutto bene. Ora due dolcissime infermiere mi hanno fatta alzare dal letto. Mi hanno tolto il camice della sala operatoria e mi hanno rivestita. Questa notte un’infermiera mi ha lavata, con garbo e discrezione. Le mie compagne di stanza sono dolci e affettuose. Io mi sento come se avessi mille anni. Ma sono in piedi. Sono ancora in piedi».

