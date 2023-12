Carlo, l'insolito fuso orario introdotto a Sandringham House: ecco di cosa si tratta

Mercoledì 27 Dicembre 2023, 11:59

Sandringham è praticamente da sempre il rifugio natalizio della Famiglia Reale britannica, un luogo dove i royals si ritirano per le festività, allontanandosi dal caos della vita quotidiana per godersi momenti di serenità con i propri cari. Tuttavia, tra le mura di questa sontuosa tenuta nel Norfolk, un dettaglio unico e insolito ha caratterizzato la routine temporale di principi e sovrani: il "Sandringham Time". Si tratta di un particolare fuso orario fu introdotto da un antenato di Re Carlo III, e ha contribuito a dare un tocco peculiare a questa residenza reale. Andiamo a scoprire nel dettaglio che cos’è. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



