Scandalo per l'ente di beneficenza di Re Carlo: indagine sul denaro di un ricco saudita in cambio di onorificenze

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:40

L'ex braccio destro del sovrano, Michael Fawcett, è stato accusato di aver promesso assistenza a un ricco donatore saudita, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, affinché ottenesse la cittadinanza britannica e un titolo di cavaliere. Fawcett, in qualità di capo del Dumfries House Trust, avrebbe scritto una lettera offrendo il proprio supporto a questo cambiamento di status in virtù della generosità di Mahfouz. La Prince's Foundation ha avviato una propria indagine indipendente che ha trovato prove di comunicazioni e coordinamento tra Fawcett e altre figure riguardo alle nomine per donatori. Re Carlo è il presidente dell'organizzazione ma non è risultato coinvolto direttamente nella sua gestione quotidiana. La polizia alla fine ha deciso di non procedere, causando polemiche e accuse di insabbiamento nel Regno Unito. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock music by Korben MKdB

