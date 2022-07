Francesca Pascale e Paola Turci, a Montalcino tutto pronto per le nozze

Sabato 2 Luglio 2022, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 15:17

Tutto pronto a Montalcino per le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci. Tra qualche ora, nel piccolo borgo toscano di 5 mila abitanti in provincia di Siena (famoso per il suo Brunello e i panorami mozzafiato della Val d’Orcia), cominceranno ad arrivare gli invitati. Circa una trentina, secondo le indiscrezioni, gli ospiti che presenzieranno al “sì” sotto forma di unione civile nel palazzo storico, la vecchia sede del Comune. Più tardi la festa si sposterà al Castello di Velona, il resort immerso nel verde a pochi chilometri dal centro storico, per il ricevimento.

di Andrea Bulleri

Francesca Pascale e Paola Turci, oggi il matrimonio a Montalcino: location, orario, invitati e menù. Gli auguri di Paolo Berlusconi