Oscar 2023, Ke Huy Quan miglior attore non protagonista: il bimbo dei Goonies e Indiana Jones vince dopo 40 anni

Forse molti di voi non l'avranno riconosciuto. Quarant'anni dopo i Goonies e Indiana Jones, Ke Huy Quan, l'attore che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per il suo ruolo di marito dolce ma imbranato nel film «Everything Everything All At Once», torna alla ribalta. «Mia madre ha 84 anni e ci guarda da casa. Mamma, ho vinto un Oscar», ha detto commosso sul palco degli Oscar 2023

Chi è

Nato a Saigon, in Vietnam, con il padre e cinque fratelli e sorelle arrivò su una imbarcazione a Hong Kong. La madre invece si rifugiò in Malaysia con altri tre figli. L’intera famiglia fu poi accolta negli Stati Uniti nel 1979. «Il mio viaggio è iniziato su una barca. Ho passato un anno in un campo profughi. E adesso sono sul più grande palcoscenico di Hollywood. Dicono che succeda solo nei film. Questo è il sogno americano».

Con la sua vittoria, una delle prime ad essere annunciate nella notte, l’attore-bambino di «Indiana Jones e il Tempio maledetto» (1984) di Steven Spielberg e de «I Goonies» (1985), oggi 51enne, ha segnato il tono della serata. Persino alla presentatrice del premio, Ariana DeBose, Migliore attrice protagonista l’anno scorso, si è spezzata la voce per la commozione nell’assegnarlo.

La carriera

Ke Huy Quan ha avuto una carriera difficile, non riuscendo più a ottenere quel che aveva avuto a 12 anni. Non trovava nemmeno un ruolo in cui potesse pronunciare tre battute, ha iniziato a realizzare coreografie delle controfigure per guadagnare da vivere. «Avevo quasi rinunciato», ha spiegato sul palco ieri sera. Quando ha visto il successo di «Crazy Rich Asians» ha pensato che forse si stesse aprendo un posto per gli attori di origini asiatiche in America. Ha deciso di riprovarci e la sua prima audizione è stata per «Everything Everywhere All At Once».

L'assicurazione sanitaria

Persino dopo aver girato questo film, nel gennaio 2020, in attesa dell’uscita nelle sale (ritardata per due anni) Ke Huy Quan non riusciva più a ottenere altri ruoli, tanto che ha perso l’assicurazione sanitaria. L’attore ha ringraziato i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, per avergli dato un’opportunità trent’anni dopo Speven Spielberg.