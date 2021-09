Nicole Richie, paura al compleanno: spegne le candeline e i capelli prendono fuoco

Mercoledì 22 Settembre 2021, 09:29

Momenti di paura per Nicole Richie, figlia adottiva del cantante Lionel Richie. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, mentre spegneva le candelina, ha vissuto un incubo. Sporgendosi in avanti i suoi capelli hanno preso fuoco. L'incidente è stato ripreso in un video con lo smartphone con l'attrice che ha iniziato a urlare quando le fiamme hanno iniziato a divampare.

Capelli in fiamme, ma nessuna conseguenza

Fortunatamente, oltre alla paura e qualche capello bruciacchiato, per Nicole Richie non sembrano esserci state conseguenze peggiori. È stata lei stessa a pubblicare il filmato sul suo profilo Instagram ridendo dell'accaduto.