Morta Patty Perez, la star di «Jackass» aveva 57 anni: raccolta fondi su Go Found Me per il funerale

Martedì 21 Settembre 2021, 18:20

É morta lo scorso 17 settembre Patty Perez, 57 anni, attrice e nota per esser stata una delle protagoniste dei due film «Jackass». La donna è morta a causa del diabete di tipo 1 con cui da sempre aveva combattuto e per una grave insufficienza renale.

Chi era Patty Perez

Aveva meno di 60 anni Patty Perez e al grande pubblico per le sue interpretazioni nei film «Jackass» era nota anche con il soprannome di Goddess Patty. Per anni aveva provato a convivere con un diabete di tipo 1, lo scorso venerdì è venuta a mancare in un ospedale della città di Reno, in Nevada. Sarebbe stata ricoverata per «complicazioni legate alla malattia» ha confermato la figlia dell'attrice Priscilla.

La testimonianza della figlia

«Tutta la nostra gratitudine e il nostro amore per la gentilezza che tutti hanno mostrato nei confronti di mia madre», ha raccontato la figlia. «Nel momento clou della sua vita è stata capace di intrattenere e portare luce e felicità alle persone. Era davvero orgogliosa del lavoro che ha svolto», ha concluso Priscilla.

Jackass star Patty Perez dies aged 57 after diabetes battlehttps://t.co/4Naqjf9kS8 pic.twitter.com/04zneHFSeR — Daily Express (@Daily_Express) September 21, 2021

Partita una raccolta fondi

Su Go Fund Me è stata creata per Patty Perez una pagina che ha l'obiettivo di raccogliere 6mila dollari per sostenere le spese del funerale. La figlia ha anche raccontato che la morte di sua mamma non sarebbe collegata a Covid. L'attrice da anni stava anche combattendo contro il suo peso e questo fattore avrebbe contribuito all'aggravarsi della malattia.

Patty Perez lascia i suoi quattro figli, sua madre e i suoi nipoti.

