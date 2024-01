Morto Libero, l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia

Venerdì 19 Gennaio 2024, 14:18

Giuseppe Spagnuolo, l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia, il borgo antico riconosciuto patrimonio dell'Unesco in provincia di Salerno, è deceduto all'età di 76 anni. Conosciuto come "Libero" Spagnuolo viveva da solo nel caratteristico borgo e svolgeva il ruolo di guardiano e guida turistica per i visitatori. Ricoverato all'ospedale "Ruggi" di Salerno, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, portando a una morte causata da un'emorragia interna. Da quando ha scelto di vivere in solitudine nel 2001, Spagnuolo è diventato la memoria storica di Roscigno Vecchia. Le esequie si terranno a Roscigno il 20 gennaio nella chiesa di San Nicola di Bari.