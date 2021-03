Christian De Sica, è morta la sorella Emi. Il saluto dell'attore: «Mi mancherai, dai un bacio a papà»

«Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà»: con queste parole l'attore Christian De Sica ha salutato la sorella Emi, che è venuta a mancare proprio oggi. Prima figlia dell'attore Vittorio, Emi De Sica aveva 83 anni ed era nata dal primo matrimonio del padre con l'attrice Giuditta Rissone. A dare notizia della sua morte è stato lo stesso Christian De Sica, che ha postato su Facebook una foto in bianco e nero che ritrae Emi e Vittorio insieme, sorridenti. La primogenita con i fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), si era con occupata con dedizione di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De Sica, il restauro dei grandi film e le mostre.

Ultimo aggiornamento: 19:18

