Michelle Obama compie 60 anni, l'omaggio di Barack: «La mia parte migliore»

Barack Obama augura un felice compleanno alla moglie Michelle in occasione dei suoi 60 anni, condividendo una foto della ex First Lady in un abito estivo giallo, elogiandola come la "metà migliore" di sé e sottolineando la sua intelligenza, bellezza e spirito divertente: «Ecco come appaiono i 60. Buon compleanno alla mia dolce metà, che sembra essere una delle persone più divertenti, intelligenti e belle che conosca. Michelle rendi ogni giorno migliore. Non vedo l'ora di vedere cosa ti porterà questo nuovo decennio».

This is what 60 looks like.



Happy birthday to my better half — who happens to be one of the funniest, smartest, most beautiful people I know. @MichelleObama, you make every day better. I can't wait to see what this new decade brings you. pic.twitter.com/OwZlD3z9pz

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2024