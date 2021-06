Morto Michele Merlo, da Emma a Ermal Meta l'addio commosso: «Fai buon viaggio Michi»

Michele Merlo, ex concorrente di 'X Factor' e 'Amici di Maria De Filippi', si è spento nella tarda serata di ieri. 'Mike Bird', così era conosciuto il giovane artista, era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

Da quando si è saputa la notizia, la solidarietà nei confronti del cantante era stata enorme, con tantissimi amici e colleghi che hanno condiviso sui social la loro preoccupazione e manifestato la vicinanza al 28enne che nell'ultimo post su Instagram aveva scritto: «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?». «Forza Mike, siamo con te!», si leggeva sul profilo Instagram ufficiale di Amici. «Forza amico mio! Non mollare Ti voglio bene Michele!», aveva scritto Emma Marrone su Twitter. «Forza Michele» il messaggio di Ermal Meta. «Leggo che Mike Bird, Michele Merlo, sta lottando tra la vita e la morte. Un ragazzo della mia età ancora pieno di sogni. Una preghiera per lui Mani giunte», aveva postato Giulia Salemi.

Subito suoi social si sono susseguiti i tanti ricordi di amici, colleghi e conoscenti che hanno voluto salutare o ricordare Mike. «Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo...», ha scritto Ermal Meta su Twitter.

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo... #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

Anche Emma Marrone ha voluto dare un ultimo saluto al suo amico: «Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi.»

❤️ https://t.co/TY2wynZrKq — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 7, 2021

La trasmissione di X-Factor ha ricordato il giovane cantante con un post su Twitter: «Ciao Michele. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari».

Ciao Michele. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari. pic.twitter.com/dWIs2BwJFo — X FACTOR (@XFactor_Italia) June 7, 2021

A esprimere il proprio dolore per la morte di Michele anche Aka7even, concorrente dell'ultima edizione di Amici, programma di Maria De Filippi a cui anche Mike Bird aveva partecipato anni fa.