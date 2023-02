Lucia Zagaria, età, malattia, figli, cause morte: chi era la moglie di Lino Banfi e madre di Rosanna

Lucia Zagaria è morta all'età di 85 anni. L'amata moglie e compagna di vita di Lino Banfi e mamma di Rosanna si è spenta dopo una lunga malattia di cui spesso marito e figlia ne hanno parlato in tv. A darne l'annuncio Rosanna Banfi, figlia della coppia. «Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio», ha scritto nel post dove a corredo fa bella mostra una foto della donna da giovane in bianco e nero che la ritrae spensierata durante una giornata d’estate a mangiare un gelato. Non ci sono state ancora reazioni da parte di Lino Banfi. Vediamo chi era Lucia Zagaria.

Lucia Zagaria chi era

Lucia Lagrasta (in Zagaria) nasce nel 1938 e muore nel 2023 a 85 anni. Di lei non si hanno molte informazione perché era una donna molto riservata. Dopo 10 anni di fidanzamento il 1° marzo del 1962 si sposa con Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria dalla quale ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Quest'ultima, anche lei attrice, ha recitato molto spesso a fianco del padre, sia nel cinema sia in televisione.

L'amore con Lino Banfi: dalla fuitina ai 60 anni di matrimonio

Donna d'altri tempi, di sani principi e dal cuore grande, ecco chi era Lucia Zagaria. La relazione con Lino Banfi è nata con la classica “fuitina”, all’epoca escamotage per liberarsi da vincoli e imposizioni in famiglia. Lo ha detto lo stesso attore ai microfoni di Domenica Live, tracciando un ritratto preciso di Lucia Zagaria: non sarebbe mai stata gelosa, nemmeno di Edwige Fenech, cui cui Banfi ha recitato a lungo. E così è stato per oltre 60 anni. Lei non ha mai abbandonato il marito, neanche nei momenti piùdifficili. Lucia è stata la colonna portante dell'attore sempre soprattutto quando l’attore, sfiduciato, avrebbe voluto ritirarsi dalle scene e smettere di inseguire il sogno della recitazione.

Il dolore della famiglia

L'amata moglie di Lino Banfi Lucia Zagaria è stata la moglie e compagna di vita del noto attore per 60 anni. La donna era da tempo malata di alzheimer, malattia che lo stesso Banfi non riusciva ad accettare, come da lui stesso dichiarato: «Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei» Un amore forte e duraturo dal quale sono nati due figli: Rosanna e Walter. Lucia Zagaria è stata il pilastro della vita di Lino Banfi, incorragiandolo e sostenendolo fin dai primi momenti della sua carriera.

La malattia

Cause della morte. Fatale per Lucia Zagaria è stato l'Alzheimer. La moglie di Lino Banfi è stata colpita dalla grave malattia degenerativa, qualche anno fa, che ha costretto l’attore e la famiglia a fare i conti con le incertezze sul futuro e con un presente da rimodulare, volta per volta. Lucia Zagaria, pur nella sofferenza, ha dimostrato grande forza, e la famiglia le è sempre stata accanto non nascondendo il dolore. «Lucia mi chiede come farò quando non riuscirà più a riconoscermi - raccontava tra le lacrime Lino Banfi - E io le dico che allora ci presenteremo di nuovo». Per ora l'attore non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla morte della moglie.

La lettera di Lino Banfi al Papa

Durante la pandemia, ha raccontato l'attore lo scorso anno, la moglie lo ha guardato spaventata e gli ha chiesto: «Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio». Parole che sono state per Banfi una pugnalata al cuore così decise di scrivere al Papa: «Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita». Il Pontefice gli ha risposto, facendogli sapere che lui non ha questo potere, ma che comunque pregherà per loro.