​Lucia Annunziata a Che Tempo Che Fa: «Mi sono dimessa tante volte. Meloni? Un avversario formidabile»

​Lucia Annunziata a Che Tempo Che Fa. «Penso che i giornalisti sono dei professionisti. Quando non vanno d'accordo con gli editori, lo devono dire», ha detto a Fabio Fazio. «Grandi discussioni sui media non li faccio. Mi sono dimessa tante volte». Giorgia Meloni? «È un avversario formidabile, durerà tutta la legislatura». Il vero problema, secondo la professionista, è all'opposizione. Cosa la preoccupa di più oggi? «La politica estera e in particolare l'Iran».

