Lady Diana, il dettaglio notato solo ora delle foto con Carlo

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 11:15

Diana Spencer e Carlo sono stati sposati per 15 anni. Tuttavia, nessuno aveva mai notato prima il dettaglio inquietante delle fotografie: l'altezza del principe Carlo rispetto alla principessa Diana. Infatti, in molti scatti Carlo appare molto più alto rispetto a Diana, nonostante la loro altezza fosse praticamente identica. Come riportano numerose fonti, entrambi erano alti circa 1,78. Si suppone che, durante gli anni del loro matrimonio, Carlo abbia adottato delle tattiche per apparire più alto, come mettersi in piedi su una scatola o indossare scarpe con dei rialzi interni, mentre Diana inclinava sempre la testa verso il basso e indossava scarpe piuttosto basse. Questa decisione sarebbe stata presa per rispettare i canoni sociali dell'epoca, che imponevano all'uomo di essere più alto della donna. In questo modo, le fotografie scattate nelle uscite pubbliche avrebbero rispecchiato la gerarchia, anche in termini di "altezza". Photo credits: Kikapress Music: "Dreams" from Bensound.com

