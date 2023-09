Kate Middleton, il suo lato di "mamma" emoziona i sudditi

Kate Middleton, 41 anni, è stata accolta con affetto presso un centro specializzato nel Regno Unito per partecipare a una sessione di supporto familiare a Sittingbourne, nel Kent, come parte della sua campagna "Shaping Us". La principessa del Galles, madre di tre figli, si è unita a una classe di sviluppo sensoriale insieme a un gruppo di bambini con diverse esigenze e condizioni, tra cui difficoltà di comunicazione sociale, autismo, esigenze complesse e sindrome di Down. La principessa ha subito stretto un legame particolare con un'altra madre su un tappetino nel centro, seduta a gambe incrociate mentre parlava con la donna e la sua bambina. Kate ha parlato con la donna chiedendole come lei e la sua giovane figlia utilizzino il centro. Le foto sono state pubblicate da Daily Mail e condivise sui social. L'evento è stato applaudito con affetto dai sudditi inglesi e non solo.

The Princess is taking part in a ‘portage’ session. It’s home learning service for children with special educational needs and disabilities from birth up to pre- school age and works with families to aid their development. pic.twitter.com/thmNT6aJpf

— Rebecca English (@RE_DailyMail) September 27, 2023