Isola dei famosi, Helena Prestes ha un malore dopo aver mangiato pesce crudo: «Delirava e vomitava». Paura per la modella

Venerdì 21 Aprile 2023, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 12:15

Durante la notte tra il secondo e il terzo giorno de L'Isola dei Famosi, la modella brasiliana Helena Prestes ha avuto un malore dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo. Corinne Clery ha dato l'allarme, spiegando alla modella stessa che "Deliravi! Non capivo cosa dicevi e parlavi in portoghese. Forse stavi sognando?“. Simone Antolini ha ipotizzato un'intossicazione alimentare, mentre Pamela Camassa ha attribuito la colpa al sole. Helena, che ora sta meglio, ha manifestato sintomi come freddo, mal di gola, spossatezza, vomito e mancanza di lucidità.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Shutterstock Music: Korben

