Impagnatiello, i dubbi sulla madre Sabrina Paulis: le telecamere e i rapporti con Giulia. «Controllavo gli accessi su Whatsapp»

Sabrina Paulis, la madre di Alessandro Impagnatiello, ha detto che il figlio è «un mostro». Il barman 30enne ha accoltellato e ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano. Il corpo della ragazza, incinta di 7 mesi, è stato trovato dopo quattro giorni di ricerche a Senago, nel Milanese. Per la Procura il caso «è chiuso», ma sono ancora tanti i dubbi sulla dinamica dell'omicidio e sul fatto che Impagnatiello possa aver fatto tutto da solo. Per questo, si sta guardando in ambienti familiari. E Paulis, da giorni, sarebbe al centro dell'attenzione degli inquirenti.

Impagnatiello, si profila processo con rito immediato. In casa un ordine «maniacale» e veleno per topi

Le telecamere

Alessandro e la madre il 29 maggio sarebbero andati in un bar, stando alla testimonianza del gestore, a qualche decina di metri dal luogo in via Monte Rosa, a circa 500 metri dalla casa, dove, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno, è stato trovato il cadavere, per chiedere informazioni sulla presenza di telecamere all'esterno del locale.

Le tracce

Sui gradini non solo la cenere, quella di cui avevano parlato una vicina e un uomo delle pulizie, ma anche chiazze individuate sulle pareti. Tutti elementi che verranno prelevati ed esaminati in laboratorio: gli esiti, incrociati con quelli dell'autopsia di Giulia in programma per venerdì e coi risultati dell'analisi delle immagini delle telecamere, potrebbero dare una ricostruzione diversa da quella offerta da Impagnatiello. Potrebbero portare a capire l'ora e il punto esatto in cui è stata colpita, se ha reagito e ha cercato di difendersi, e quante sono state le coltellate inferte. Inoltre, ci sarebbero del buchi nella tempistica, orari che non tornano, e soprattutto si pensa che Giulia sia stata buttata tra le sterpaglie non all'alba del 31 maggio, ma uno o due giorni prima.

L'altra donna, i contatti con Giulia

Sabrina, come riporta la Stampa, ha cresciuto il figlio da sola, avendo rotto ogni contatto con il padre di Impagnatiello. La donna sarebbe stata sentita dagli inquirenti lunedì scorso, quando ancora Alessandro non aveva confessato l'omicidio. Secondo alcune ricostruzioni, avrebbe detto di sapere della presenza nella vita del figlio di un'altra donna. Per questo si sarebbe offerta di accompagnare Giulia fino al bar Armani, anche se alla fine l'avrebbe lasciata alla fermata della metro. «Le ho chiesto se voleva venire a dormire da me, “staccandosi” da Alessandro», avrebbe riferito la donna, ma la ragazza avrebbe rifiutato. Era preoccupata Sabrina. «Nella speranza che Giulia mi telefonasse per sfogarsi, tenevo d’occhio i suoi accessi su Whatsapp», ha fatto mettere a verbale. Ma nessun contatto con il figlio sarebbe emerso dai tabulati telefonici.