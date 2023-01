Il principe William e il vizio che condivideva con la Regina Elisabetta

Venerdì 27 Gennaio 2023, 10:01

Fino al giorno della sua scomparsa, la Regina Elisabetta II è sempre stata nota per la sua meticolosità nel ripetere sempre le stesse abitudini, portate avanti in 70 anni di regno. A quanto pare, il suo programma quotidiano, fin dalle prime ore del mattino, è sempre stato scandito dalla passione per la cioccolata, un vizio che condivideva con suo nipote, il Principe William. Entrambi, infatti, erano golosi di cioccolato! Secondo alcune fonti, la regina Elisabetta ha sempre avuto un debole per i biscotti al cioccolato, giudicando irresistibili quelli di Chocolate Bath Oliver, di cui si dice sia stata particolarmente affezionata per una vita intera. Il Principe William, dal canto suo, ha richiesto che la sua torta nuziale per il matrimonio con Kate Middleton, celebrato nel 2011, fosse a base di cioccolato. Photo Credits: Kikapress Music: “Dreams” from Bensound.com

