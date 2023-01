Kate Middleton troppo magra: il suo peso preoccupa il Palazzo Reale. L'indiscrezione: «Ricoverata d'urgenza in una clinica»

Martedì 24 Gennaio 2023, 10:05

Non solo scandali e gossip: il Palazzo avrebbe un'altra preoccupazione da dover affrontare, la salute e l'allarmante perdita di peso di Kate Middleton. Kate, infatti, moglie del principe William e alta circa 1,75 metri, peserebbe appena 47 kg.

Andrea, il figlio della regina Elisabetta, scagionato da Ghislaine: «Lo scatto con la minorenne era un fotomontaggio»

La sua perdita di peso, soprattutto a seguito delle tre gravidanze avute in questi anni, avrebbe fatto scattare l'allarme e secondo la rivista Neue Post, la principessa sarebbe stata addirittura ricoverata d'urgenza a causa del suo peso. Non è la prima volta che il suo stato di salute preoccupa la stampa e - nonostante non ci sia alcuna conferma ufficiale - c'è chi parla addirittura di disturbi alimentari.

Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Quanto pesa, invece, Meghan Markle? I suoi KG non sono quelli di Kate Middleton. Ecco i suoi numeri sulla bilancia