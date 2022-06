Harry e Carlo si sono incontrati segretamente durante il Giubileo: cos'hanno stabilito

Lunedì 13 Giugno 2022, 08:29

LOLNEWS.IT - Come abbiamo visto, Harry e Meghan sono stati tenuti a debita distanza dal resto dei reali nel corso dei festeggiamenti per Giubileo di Platino: i Sussex non sono riusciti neanche ad avvicinarsi alla Regina, Carlo o William e Kate, anzi il loro posto nella Cattedrale di St. Paul era ben lontano da loro. Tuttavia anche se sono ripartiti prima che terminasse il weekend in omaggio alla Sovrana, Harry avrebbe avuto la possibilità di vedere la Regina in privato per 15 minuti e organizzare con il padre un incontro segreto. Cos'è emerso dalla riunione privata? (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

