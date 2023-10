Gallagher, il trapper Gabriele Magi arrestato per aver maltrattato la compagna: due anni di botte e violenze

Si terrà con tutta probabilità in settimana l'interrogatorio di garanzia di Gabriele Magi, in arte Gallagher, arrestato per ordine della procura con l'accusa di maltrattamenti e lesioni sulla compagna, come anticipato dal 'Corriere della Serà.

Cosa è successo

«Devo ancora leggere le carte, in settimana avrò il quadro più chiaro - conferma all'Adnkronos l'avvocato Gian Maria Nicotera, legale del trapper finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico - Ho parlato con il mio assistito e credo che il quadro sarà ridimensionato. Alcuni episodi che la ragazza riferisce sono avvenuti alla presenza dei genitori di Gabriele che me li hanno raccontati in un modo diverso. In settimana sarà interrogato davanti al gip e credo che fornirà adeguate spiegazioni per chiarire alcuni aspetti».

Secondo il legale, gli episodi contestati non sarebbero avvenuti quando la compagna era incinta: «Il mio assistito è estremamente dispiaciuto e la sua preoccupazione è per il figlio perché vorrebbe continuare a vedere il bambino».