Francesco Totti a Sabaudia per uno spot, ragazzo con il suo tatuaggio lo ferma e se lo fa autografare

Mercoledì 3 Maggio 2023, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 16:16

Curioso siparietto questa mattina a Sabaudia per Francesco Totti. Il "capitano" era nella città delle dune per girare uno spot di una auto elettrica davanti alle Poste -uno degli edifici simbolo della città progettato dall'architetto futurista Angiolo Mazzoni - quando è stato avvicinato da un ragazzo di Latina, Alessandro Berti, che gli ha fatto una richiesta curiosa. Ha mostrato la faccia del "capitano" che ha da anni tatuata sulla gamba e ha chiesto a Totti di autografarla con un pennarello. Il campione non ha esitato, ha preso il pennarello e firmato il tatuaggio. A quel punto, raggiante, Alessandro ha ringraziato, salutato ed è corso a Latina dal suo amico tatuatore Davide Cucchiarelli e si è fatto tatuare anche la firma del "capitano".