Foto sexy di Antonella Fiordelisi, la risposta di Edoardo Donnamaria

Venerdì 14 Aprile 2023, 10:05

Edoardo Donnamaria si dimostra estremamente geloso nei confronti della sua fidanzata Antonella Fiordelisi, al punto da intervenire sui social per calmare l’esuberanza dei fan della schermitrice. Quali potrebbero essere le ragioni del suo comportamento? E soprattutto, quale è stata la reazione della ragazza? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB

