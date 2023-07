Viva Rai 2, Fiorello si trasferisce da Via Asiago sotto casa della Marcuzzi? La proposta della showgirl

Lunedì 10 Luglio 2023, 11:32

Viva Rai 2 è stato un programma di successo che ha conquistato tanti telespettatori ma allo stesso tempo ha dato filo da torcere alla produzione che ha dovuto fare i conti con le continue lamentele da parte dei residenti di Via Asiago, quartiere dove è stata girata la trasmissione. Non ci sono ancora notizie certe sulla seconda edizione di Viva Rai 2, ma Fiorello ha condiviso un video sui social che ha incuriosito il pubblico ed ha attirato l'attenzione anche di colleghi, in particolare di Alessia Marcuzzi. Via Asiago non accoglierà più il programma ed è quindi necessario trovare un'altra location prima di novembre. Così la conduttrice avrebbe fatto una proposta allettante: vorrebbe che la trasmissione venga girata sotto casa sua, il suo sogno diventerà realtà?

